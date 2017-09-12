買氣慘！新竹爛尾樓遭拍賣 建商泣訴銀行逼還5.6億...

坐落竹北市自強北路上的「爛尾樓」豪宅，總戶數30戶，明天將第二次標售，底價較首拍再降2億元至7.65億元。（台灣房屋竹北高鐵直營店提供）

2017-09-12 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕新竹竹北自強北路的爛尾樓「富豪至尊」傳出欠債，媒體報導指出，建商豐富建設已遭華泰銀行委託台灣金融資產服務公司（台灣金服）拍賣，明天該案將第二次標售，底價較首拍再降2億元至7.65億元。

根據《鏡週刊》爆導，針對「富豪至尊」遭拍賣，豐富建設董事長黃珮縈感到相當不滿，她坦言房子賣不好，但其實有賣出幾戶，華泰銀行卻要她一次還清5億多元欠款，激動說「誰說我們是爛尾樓，右邊這位就是買主，其實我們早就找好人接手，價格也絕對不只7、8億元。」

外界認為「富豪至尊」每坪賣4字頭背離當地行情，且加上2014年下半年房市景氣反轉，外傳豐富建設財務已出現狀況。黃珮縈對此坦言，當年蓋此建案向華泰銀行貸款5.62億元，原本繳款都正常，孰料另一筆借款出狀況，被軋了1億多元支票才會跳票。

她表示，過去每月得還華泰銀行150萬元利息，「後來我確實欠了4、5個月沒繳，一跳票還有哪家銀行肯來往？」不過她表示「富豪至尊」仍有買家，華泰卻不讓她分戶銷售，要她一次還清5億多元，哽咽表示「這誰有辦法？！」