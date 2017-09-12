眾達8月營收月增1.61％ 、年增39.65％

2017-09-12 10:01

〔記者王憶紅／台北報導〕眾達（4977）8月營收1.98億元，月增1.61％，年增39.65％，眾達預期，第四季單月營收有機會挑戰歷史新高。

眾達指出，8月合併營收持續上揚的主要成長動能，是來自於應用在儲存區域網路（Storage Area Network ,SAN）的32G單通道光收發模組產品，市場需求快速成長，第二季32G光收發模組的出貨量已較第一季成長5倍。

眾達為全球少數可開發並量產32G單通道光收發模組產品的供應商，目前32G產品進入市場成長期，可望有明顯成長動能，預估成長力道至少可延續2-3年。

眾達表示，目前全球已有超過300座巨量資料處理中心（Hyper-scale data center），然全球對於頻寬的需求仍感到不足，預期在5G時代逐漸來臨的趨勢下，超寬頻+巨量資料處理中心將會是必要的基礎建設，未來頻寬會如同水電般，成為民生必需品；市場預估包括谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）等網路服務業者，在2020年會在全球建設持續擴建達485座巨量資料處理中心。

此外，目前市場對於資料中心的超高速光收發模組需求極高，而市場具備供貨能力的廠商則極少，整體出現極度供不應求的情形，目前眾達已投入相關超高速光收發模組產品的開發，產品試產送樣及終端客戶的認證，並進行產品的量產準備。