9/12重要財經新聞一覽

2017-09-12 09:23

自由時報財經︰蔡總統：台灣從代工大國轉型數位強國

「世界資訊科技大會」（WCIT）暌違十七年後昨再度於台灣舉辦，總統蔡英文出席大會時說，台灣有非常強的決心要走進數位時代，希望透過此次主辦向全世界傳達兩個訊息，第一是台灣正在從硬體代工跨入智慧應用的創新領域，希望國際人才來合作；第二是台灣政府也提供資源，讓年輕世代實現數位夢想。她強調，這次主打轉型數位經濟，希望台灣能從過去代工大國轉型成資訊應用數位強國。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰新iPhone 3D感測 20家供應鏈曝光

蘋果10周年版iPhone明天登場，新iPhone一大亮點即是3D感測辨識，有「地表最強蘋果分析師」之稱的凱基投顧郭明錤出具報告，指3D感測設計與相關供應鏈竟多達20家，間接透露OLED版本iPhone將有白、黑、金色機款，但為了掩蓋結構光發射接收和光源感應器，前置玻璃塗裝都會是黑色。

工商時報財經︰賴清德：金管會應興利在前

行政院長賴清德昨（11）日前往立院拜會朝野黨團，有關顧立雄接掌金管會主委專業受質疑，賴揆表示，請顧當主委是要「興利除弊」，興利放在前面並隨著除弊，還要協助金融產業及資本市場鬆綁法規。

中國時報財經︰悠遊卡申辦第3方支付卡關2年！柯告御狀 金管會有夠會拖

台北市長柯文哲與蔡英文總統昨日同時出席第21屆世界資訊科技大會，柯P當著總統的面抱怨，「大陸歐巴桑去市場買菜是刷手機，悠遊卡在金管會已經奮戰兩年了，卻到現在還未成為支付的工具」，直指「金管會應該變成金融服務會或金融管理會」。

經濟日報財經︰降稅助攻 台股當沖倍增

當沖交易降稅滾出台股交易量的效果顯現，金管會統計，4月28日當沖降稅上路到9月8日，上市櫃市場日均量達1,318億元，較今年到9月8日日均量成長5%，更較去年成長三成。

星島日報財經︰人行再出手降溫 在岸人幣曾挫622點

人民幣自今年5月底以來，升勢強勁，離岸人民幣累升4.3%，觸發央行再出手，為人民幣連續升值預期降溫。人行昨確認，由昨日起，對金融機構的外匯風險準備金徵收比例，由20%降為零；又取消對境外金融機構境內存放準備金的穿透式管理。受消息刺激，每美元兌離岸人民幣（CNH）曾急跌449點子，低見6.5392。在岸人民幣（CNY）更曾急跌622點，創今年1月以來最大單日跌幅。