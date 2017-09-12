前8月累計營收2.94億 昇華新劇第3季開播挹注

2017-09-12 09:23

〔記者張慧雯／台北報導〕昇華（4806）公佈2017年8月合併營收達新台幣0.1億元，較去年同期減少78.36％；累計2017年1-8月合併營收為2.94億元，較去年同期成長5.42％。

昇華表示，8月份營收主要來自劇本收入貢獻，由於劇本收入有別於影劇製作，享有較高毛利率水準，因此隨著8月貢獻挹注的增加，將有助於第3季昇華整體獲利能力取得更亮麗的表現。

昇華指出，今年以來整體營收保持成長，主要動能來自授權金收入、劇本收入、以及電視劇作品播出後所認列的收益；從在手已完成近10部電視劇作進度來看，第3季可望認列戲劇製作收益帶動單季營收維持成長動能。另外，大型IP新電視劇作哪吒及魔法公主等目前製作進度良好，相關劇本收入的貢獻也將成為今年下半年的另一重要營運成長動能來源。

昇華也說，公司未來將持續強化和OTT頻道業者的合作模式，由過去的「賣斷」加入新型態的「點擊分潤」銷售模式，藉此擴大昇華每部劇作能夠創造的收益貢獻。從過去一年昇華與騰訊合作播出的劇作包括《我的仙界學院》（總點擊率超過1.5億次）、《狼牙棒》（總點擊率超過1700萬次）、以及《台冏行》（總點擊率超過3000萬次）等來推估，若當初係採取目前OTT業界較為流行的「點擊分潤」銷售模式，粗算約可倍增原本總銷售毛利率，凸顯OTT產業未來所具備的龐大市場商機。

法人表示，從目前昇華手中仍有近10部待播的電視劇作數量來看，若一半能夠順利採「點擊分潤」銷售模式，對整體營收即可創造相當亮麗的成長挹注，創造昇華未來相當大的成長想像空間。