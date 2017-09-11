聯強進軍越南 完成東協三大市場佈局

2017-09-11 23:28

〔記者王憶紅／台北報導〕聯強（2347）今天宣佈，與越南最大資通訊整合服務商FPT集團（FPT Corporation）策略聯盟，聯強以3500萬美元，取得其旗下通路子公司FTG之47%股權，同時將公司更名為Synnex FPT Distribution Company，雙方共同拓展越南通路市場。

聯強國際表示，越南為東協第三大市場，不僅人口數超過9000萬，人均年齡甚至不到30歲，同時目前資通訊產品的普及率僅20%~30%，是繼泰國、印尼之後，深具發展潛力的國家。

聯強近年持續關注越南的發展狀況，並積極尋求合適的合作對象；經過多次的市場訪查與互動交流，終於與越南第一大資通訊整合服務商FPT集團策略聯盟，以美金3,500萬元取得其旗下通路子公司FTG之47%股權，同時將公司更名為Synnex FPT Distribution Company，雙方共同拓展越南通路市場。

FPT集團成立於1988年，為越南第一家高科技公司，營收規模近台幣550億元，事業版圖涵蓋資通訊產品通路服務、資訊整合服務、電信網通營運、軟體外包事業等，企業聲譽卓著。而集團成員FTG則是越南第一大資通訊通路服務商，經銷據點遍及越南全國，並於四大城市設有運籌中心；其產品線涵蓋資訊軟硬體、系統、商用加值、手機等，近年更積極將觸角延伸至專業維修服務。

聯強表示，此次策略聯盟，對聯強而言，除了加速取得蓬勃發展中的越南通路市場，同時也正式完成了東協三大市場的佈局。對FTG而言，不但可借重聯強在產品管理、通路管理、運籌管理與公司治理的專業知識，以協助其提升公司經營的效率與能力，為長期成長奠定更厚實的基礎。同時，透過聯強與各主要原廠長期深厚的策略夥伴關係，也將成為其拓展產品線與深化原廠經營的堅強後盾；並一舉由區域型通路商，晉身為世界級通路整合服務集團的一員。