無水染色是被操控的假議題 南染：傳統染整品質最好

2017-09-11 23:06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕染整為紡織品加值化的部分，能夠增加布料的色澤，近年來流行「無水染色」，南洋染整（1410）發言人張愛玉經理說，傳統染整色牢度最高，品質最好，上次奧運就有使用無水染色運動服給運動員穿，那時天氣悶熱又下雨，發生運動員回去洗澡發現衣服顏色還在身上的糗事。

南染從事加工染整業務，為純棉、人造棉及化學纖維針織布漂染、整理加工與銷售。

張愛玉指出，最新的電腦針織提花、數位印花趨勢，布種適用有限。至於無水染整，其實是某大國際品牌有指定設備廠，若業者要接訂單必須要買這個設備，機器昂貴，是現在機器的三倍價，色牢度也才2～3級，目前南染能做到4～4.5級，色牢度最高是5級。

染整大致分為針織布、梭織布、色紗，針織布為大宗，台經院的資料顯示，針織布印染整理銷售情況每況愈下，尤其2016年大環境影響，更是呈現負成長。但今年有轉好跡象。

南染以內銷為主，產品又分為三種：棉布55％、長纖針織布15％、化學纖維混紡布30％。國際棉價波動大，南染的來源是中國，影響國內純棉銷售萎縮，又國內化纖取得容易，因此長纖針織與化纖混紡攻機能性，少量多樣高價，多年累積成本控管經驗，毛利率達30％，還能支持營運。

張愛玉說，現在精緻縮減規模，要篩選客戶，甚至要能建議客戶用什麼樣的材料比較合適。以價格來說，棉布最好，棉和化纖混紡第二、化纖最差。棉是品質最好、能吸汗的材料，女性和嬰兒用品提供多機能性多用混紡，加棉增加透氣與舒適性多用混紡、長纖尼龍特多龍，做成床單窗簾家紡品，染整過程也較簡單。