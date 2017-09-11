中資企業上半年獲利亮眼 只是假象

2017-09-11 19:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年上半年中資企業獲利表面上看似亮眼，卻是透過投資和併購行動來帶動獲利成長，而這些投資和併購已造成企業的負債激增。截至6月底，在香港、上海和深圳上市的1200家中資企業，債務較去年同期激增13%。

今年上半年中資企業淨利激增約25%，遠高於去年同期的6%，獲利暴增也激勵香港恆生指數漲至3年最高，上證綜合指數漲至20個月最高。但分析師指出，中資企業是透過投資和併購行動拉抬獲利，卻使負債增速快到令人憂心，且中資企業經常用一次性收益來美化財報，加上某些產業部門不健康的基本面，可能使投資人在是否買股時三思。

根據路透估算，截至6月底，在香港、上海和深圳上市的近1200家中資企業，總負債較去年同期激增13%，增幅大於去年同期的7.5%。這段期間中資企業的獲利並未用來削減大量負債，這些企業的現金水準還激增12%。中資企業的債務權益比（debt-toequity ratio）與去年相當，顯示中資企業希望全面去槓桿還為時尚早。

獨立研究公司Orient Capital總經理柯利爾（Andrew K. Collier）表示：「中資企業獲利改善是信貸所拉動，我質疑這種情況能維持多久。」

中國地產開發商的負債最高，即便像中國恒大集團這類負債沉重的開發商已開始減債，其他開發商卻繼續借貸。例如，近來瘋狂併購的融創中國，銷售契約幾乎成長1倍，毛利也激增86%，但該公司負債也暴增60%至近280億美元。