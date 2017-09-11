科思創將在彰化擴廠 成亞洲最大TPU生產中心

2017-09-11 19:47

〔記者羅倩宜／台北報導〕從拜耳集團（Bayer）旗下獨立出的材料公司科思創（Covestro）將在彰化擴產，目前年產能1.8萬噸，明年將增為2.3萬噸。彰化廠將成科思創亞洲最大的TPU材料生產中心，主要供應製鞋及消費電子所需。這是科思創十年來二度擴產，不過公司對於投資金額及僱用人數相當保守，低調不談。

因為贊助無燃料飛機「陽光動力號（Solar Impulse） 」環繞全球計畫而聲名大噪的德商科思創，今（11日）替WCIT世界資訊科技大會開幕式站台，隨後並召開記者會分享節能經驗。

科思創表示，台灣是重要夥伴也是重要市場，包括IT產業及鞋業都有許多客戶，因此早在十年前就於彰化設廠。近年由於環保隔熱、交通工具輕量化等市場需求大增，科思創的全球業務蒸蒸日上，獲利表現也亮眼，因此決定在台擴產，預定明年投產。

科思創全球執行長唐佩德（Patrick Thomas）表示，台灣科思創主要生產生物基熱塑性聚氨酯（TPU）材料、聚碳酸酯（PC）、黏著塗料劑等等；在彰化產線的TPU產能，為科思創全亞洲最大，並設有TPU亞太研發中心。

TPU是高彈性聚合物，可用於鞋帶、鞋底、運動鞋飾片；另也用在汽車零件、機械零件、消費電子配件。TPU與玻璃結合後，有防彈功能，是用途相當廣泛的材料。

科思創的彰化擴產計畫不須購入土地，原本占地已足以支應；至於投資金額及增聘人力，唐佩德則低調避談。

今天出席科思創記者會的還有去年順利完成無燃料飛機環繞全球的「陽光動力號（Solar Impulse） 」駕駛皮卡德（Bertrard Piccard），他在會中大力宣揚環保理念：「一架飛機可以完全不靠燃料，只靠太陽能發電及電池，就能持續幾天幾夜的飛行，比任何客機的飛行時間更久。這代表地面上的環保再也沒有藉口，因為在天空中實現乾淨能源的難度更高！」

「陽光動力號」採用科思創的特殊複合材料，不但可隔絕機艙外的溫度 ，保護機組人員，同時也使得機身更加輕量化，更節省能源，因此得以長時間飛行。

皮卡德表示，陽光動力號的計畫己於去年成功劃下句點，目前「陽光動力基金會」持續在全球支持各項環保創新計畫，串連各國新創及產官學；國內電動機車廠Gogoro也是其會員之一。