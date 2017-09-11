這個職務月薪38K 條件是耐高溫、高濕

2017-09-11 18:32

〔記者陳柔蓁／台北報導〕在染整業人力面臨斷層，南染（1410）發言人張愛玉表示，夏天工廠內高達40、50度，師傅都穿汗衫短褲，不能光鮮亮麗地上班，雖然自動化程度高，但在染整過程中，進布、下布、布打結都需要人力解決，月薪38K，現在需要8到12人，只要高職、專科畢業就可以。

人力這麼短缺，南染也沒有到人力便宜的東南亞的打算，張愛玉說，曾經有想要到泰國設廠，還請專家、諮詢會計師事務所，但後來發現當地報表多是灌水，經營事業還是要看到實際報表數字才安心。而且現在員工都在壯年，小孩在國高中階段，正是花錢最兇的時候，更不能讓這些員工沒飯碗。

至於中國，雖然有接近棉紡供應鏈的優勢，當地政府招商也很積極，喊出「五免三減半」、「環保不是問題」，開廠後卻要各種收費，像是一瓶水要檢驗，但過程連那瓶水有沒有開封、都可能被質疑罰錢，環境條件也不一樣，像有些重金屬的水會影響染布成效，也要再花很多費用軟化，到中國有非常多的變因。就她所知，去中國設廠的染整廠沒有非常成功、真正賺到錢的。

張愛玉說，找人是目前公司經營最大的憂慮，台灣人力品質很高，只是看公司願不願意給高薪，22K是根本不可能找到人的。現在人力佔公司總成本13％，是繼染料後，第二多花費的部份。