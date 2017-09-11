紫牛之星五強出列 搶進東南亞千億美元商機

2017-09-11 17:14

〔記者廖千瑩／台北報導〕歷經兩階段的激烈篩選，紫牛之星五強團隊由StyleUp、team＋、UChange2、果物配、萊爾思五組團隊勝出，最終出訪團隊因有異動，故由FunPark遞補，獲得前進東南亞學習的機會。值得注意的是，優勝隊伍於本週在新加坡、印尼展開東南亞創業培訓之旅，將與東南亞獨角獸、加速器、創投、科技媒體面對面交流。

為能幫助台灣新創在東南亞市場落地，也將拜訪MOX加速器、Block 71、新加坡國立大學企業機構（NUS Enterprise）、星展銀行創新中心（DBS DAX）、新加坡經濟發展局（EDB）等創業服務機構及政府組織，了解東南亞網路市場及產業特性。另五組台灣新創還能親自向前紅杉資本合夥人、Insignia Venture Partners基金管理人陳映嵐、印尼天使投資人網絡、Venturra Capital請益，有更多被國際創投看見的機會。

台灣紫牛創業協會理事長蔣志薇表示，紫牛之星自2015年舉辦迄今，去年帶領台灣網路新創前進矽谷，今年瞄準東南亞這個全球網路人口成長最快速的區域，要帶領台灣團隊全方位的認識新加坡、印尼這兩個東南亞獨角獸之國，完整了解南向發展的機會與挑戰。

蔣志薇說，今年的紫牛之星有幸與Tech in Asia、Block 71合作，提供冠軍團隊更多被國際創投看見、拓展商務，以及調整產品、商業模式的機會，全力協助台灣新創提早布局東南亞。