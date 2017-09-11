終結連2升 新台幣收30.026元

2017-09-11 16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到國際美元止穩帶動，新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場貶值2分，以30.026元兌1美元作收，結束連續2個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為6.23億美元。

外匯交易員表示，雖然新台幣回檔修正，但幅度仍有限，主因目前市場仍多看空美元，在此情況下，國際資金依舊有機會往台灣等亞洲新興市場移動，給予匯價一定程度的支撐。

新台幣今以30.030元開出，最高30.000元、最低30.030元，終場收30.026元。