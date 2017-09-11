行動3D感測模組 研調：估今年市場產值將年增7倍

2017-09-11 15:05

〔記者洪友芳／新竹報導〕TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，隨著蘋果將在新一代iPhone置入3D感測功能，吸引不少廠商投入3D感測產品布局，預期今年行動裝置3D感測模組市場產值將出現跳躍性成長，年增達7倍，2020年將達140億美元，較今年的15億美元達年複合成長率為209%。

全球投入3D感測布局的廠商包括Intel的RealSense、Google的Tango、Qualcomm攜手Himax、Infineon聯合PMD等，各3D感測廠商都想從中分一杯羹；AMS、Heptagon、 Lumentum等供應鏈零組件備貨也加速中：行動裝置搭載3D感測模組有聯想、華碩、Google等品牌紛嘗試推出3D感測功能的手機。

拓墣分析師蔡卓卲指出，受新款iPhone上市將置入3D感測功能的帶動，2017年行動裝置3D感測模組市場產值將比2016年大幅成長703%。繼iPhone搭載3D感測後，包括三星、華為等品牌廠商也對搭載3D感測模組展現高度意願，預估到2019年，隨著3D感測的其他應用發展更加成熟，行動裝置廠商將加速在主要產品上搭載3D感測模組，屆時市場將迎來另一波成長。

蔡卓卲進一步指出，3D感測的應用目前主要鎖定人臉辨識功能，並支援裝置解鎖、行動支付等應用。未來廠商如何提供更低成本且多元的3D感測應用將牽動整體市場後續爆發速度，這也將取決於未來第三方應用程式的發展及3D感測模組性價比的提升。