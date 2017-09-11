連續8年 友達列道瓊世界永續性指數

2017-09-11 14:53

〔記者陳梅英／台北報導〕友達今（11日）宣布已連續八年名列道瓊世界永續性指數（Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World）。

道瓊世界永續性指數評選標準著重經濟與永續結合，今年友達在各構面表現皆相當優異，在22項評估議題中，有多項評比分數位居該產業別50家企業之首，包含經濟構面的創新管理（Innovation Management），環境構面的氣候策略（Climate Strategy）及環境政策管理（Environmental Policy & Management System），社會構面的企業關懷（Corporate Citizenship & Philanthropy）等7項更獲得最高評分，顯示友達不僅致力於本業產品技術上的創新，更持續投入環境保護和社會關懷，與各界利害關係夥伴一同積極努力。

友達自2014年「永續委員會」成立以來，強化永續風險管理機制，以紮實的企業持續營運計畫（Business Continuity Plan, BCP），務實運用於實際風險控管，並長期致力於企業經營與綠色永續的平衡發展，如近年來持續加速太陽能系統布建，電廠實績遍及台灣各地公有屋舍、社區及工業廠房，截至2016年底已累計179個案廠，總裝置量達66百萬瓦。

此外，友達對於科普和環境教育推廣也不遺餘力，善用企業資源與本業專長為社會創造更多的價值，如自2016年起，友達對自然科學有高度興趣，但家境困頓的國中生規劃精采豐富的「達達魔法科學營」，截至目前已邀請143所國中，共256名學生參加，持續為台灣的知識教育和科學人才培育貢獻心力。

道瓊永續性指數成立於1999年，由RobecoSAM與S&P Dow Jones公司共同發行，為全球第一個追蹤頂尖企業的社會責任指數，也是現今國際間最具公信力的企業永續評比工具之一。該指數透過資本市場的力量，促使更多企業落實社會責任的正向驅動力，亦是全球投資人投資評價的重要參考指標。