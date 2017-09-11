蘋概股恐利多出盡？ 台股失守10600點大關

因市場疑慮iPhone 8一旦上市後，蘋概股恐就利多出盡，衝擊台股盤中翻黑，10600點大關失守，收10572.16點、下跌37.79點，成交量達1300.8億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-11 14:43

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果的iPhone 8將在台北時間週三凌晨亮相，備受市場矚目，激勵台股今開高走高，加權指數一度達10656.25點新高點、上漲近50點，但也因市場疑慮iPhone 8一旦上市後，蘋概股恐就利多出盡，衝擊台股盤中翻黑，10600點大關失守，收10572.16點、下跌37.79點，成交量達1300.8億元。

各類股以漲價題材的造紙類股上漲2.84%居最高，百貨貿易、化工、電子通路與橡膠類股，上漲幅度均超過1%，鋼鐵、汽車與觀光類股也皆小漲；光電類股下跌1.61%、呈現漲多拉回，營建、紡織與玻陶類股下跌幅也各逾1%。

iPhone 8將上市，市場看好將帶來換機潮，但也認為iPhone 8的利多差不多在上市後出盡，大立光（3008）、台積電 （2330）、鴻海（2317）等蘋概股，8月營收雖陸續成長，但今股價紛開高走低，玉晶光（3406） 盤中股價更打到跌停板，光學股也跟著下挫，盤中指數一度低達10565.78點。

矽晶圓供不應求，不僅價格上漲還買不到貨，相關個股營運看好，激勵股價上揚，成交量也放大，合晶（6182）、嘉晶（3016）相繼拉漲停，營收創新高的環球晶（6488）也勁揚，母公司中美晶（5483）攀達漲停。太陽能族群也持續強勢表現。