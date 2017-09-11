中磊第3季營收 可望破百億元

2017-09-11 14:22

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠光纖大量出貨，中磊（5388）總經理王煒表示，「目前訂單很滿」，對第三季相當樂觀。

法人則指出，中磊8月營收35.43億元，創31個月新高，9月營收可望再創高，第三季不排除挑戰百億元。

王煒說，中國積極布建光纖到戶，9月出貨可望達160～170萬套，力道相當猛，主要是中國移動今年預計布點3000萬光纖到戶，明年更是上看6000萬點，在中國、歐洲大力推動下，預計到達2020年時，全球的光纖到局端高達4～5億個。