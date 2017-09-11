i8出貨延誤? 童子賢：只要潛在需求沒變就免擔心

2017-09-11 13:24

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone 8即將發表，市場屢傳因生產過程與良率有問題，恐造成出貨延誤，對此，蘋果重要代工商和碩（4938）董事長童子賢老神在在，童子賢認為，產業在秋天就進入旺季，供應鏈都很忙，正如火如荼進行相關準備，至於外界擔心零組件影響蘋果新機上市，童子賢強調，只要市場潛在需求沒變，市場慢熱，旺季就會較慢結束，旺季動能遞延，大家不用太擔心。

童子賢說，今年是智慧型手機10周年紀念，許多品牌廠商都打算大顯身手，推出有力量、有亮點的代表作，讓市場耳目一新，現在從品牌廠、關鍵技術、關鍵零組件與整合相關技術流程的公司，配合品牌廠新品進度，營運都相當忙碌。

針對新品出貨可能延誤，童子賢強調，偶爾會聽到某些零組件供應不順，恐影響新品上市，但不用太緊張，以前產品小幅更新，零組件當然沒有缺貨問題，但就是因為今年新品有大幅度創新設計，導致部份零組件供應不順，若只是延後一個月上市，相信零組件供應很快就會回到常軌。

童子賢分析，大創新可以創造出更大的需求，雖然一開始可能因為某些技術、流程不順，但是快一個月、慢一個月沒那麼嚴重，他舉例，3年前，市場也曾經發生旺季晚一個月報到，結果旺季晚了兩個月才結束，熱銷時間反而拉得更長，只要潛在需求沒變，供應鏈廠商都很有經驗，大家不用太過擔心。