太陽能飛機之父向台招手 「永遠飛行能成真」

太陽能飛機「陽光動力號」創下四萬公里環球飛行零燃料紀錄。（記者黃佩君攝）

2017-09-11 12:28

〔記者黃佩君／台北報導〕世界資訊科技大會（WCIT）在台舉行，以不需任何燃料的太陽能飛機「陽光動力號」創下環球紀錄的飛行員皮卡德（Bertrand Piccard）也來台分享經驗。他指出，在打造陽光動力號的時候，他提出「想要不用任何燃料飛行，但所有專家都說是做不到的」，不過最後仍是靠科思創（Covestro）等的材料創造出極節能飛機，不但不需要任何燃料，更能達到「永遠飛行不間斷」這樣宛如活在未來的夢想。

皮卡德來台分享陽光動力號環球經驗，希望在座聽眾想像前所未有的飛行經驗，「可以飛行數天，機艙中只有自己一個人，飛行在大海上面，看到太陽升起」。他強調，在飛行過程中，四架引擎渦輪旋轉，但沒有任何噪音，沒有任何燃料，而且可以不間斷永遠在空中飛行；雖宛如科幻小說情節，「但我不是活在未來，而是用現有的技術」。

皮卡德說，當初他想要打造一台不用任何燃料飛行的飛機，但當初所有專家都說做不到。他說，每次碰到大家的質疑，我們可以選擇停止，抱怨夢想無法達到，或是可以改變我們的現狀，「而後者就是我們在做的事情」。

他也強調，轉折是一個想法改變，「如果無法讓太陽帶來更多的能源，不如就讓我們的飛機非常節能」。皮卡德說，陽光動力號是世界上最節能的飛機，不但引擎節能97%，材料也是史上最輕，為此他找了許多航空及材料專家，包括向科思創的CEO唐佩德（Patric Thomas）等人就致力讓這架飛機夠輕。他強調，「我們機翼上的太陽能板能將太陽能轉為電力，白天衝足夠的電，晚上就有足夠電力飛行，理論上可永遠飛行不間斷」。

皮卡德也說，現在全球成長減緩，是因為沒有提供給客戶新的東西，但陽光動力號指出了一個解決方案，以現代化的方式使用能源，可以讓成長大幅度上升，帶來更多利潤與工作。他強調，這是人類歷史上首次環保可帶來利潤，生態與經濟不會有衝突與落差。

而皮卡德也向台灣企業招手，強調「陽光動力基金會」希望將台灣的新創與公司納入事業聯盟，未來「會員與專家都可以連結，評估計畫可行性，並把會員變成投資者，讓計畫與解決方案可全世界推動」。他強調還會在台繼續演講，希望與更多台灣業界人士會面。