9/11重要財經新聞一覽

2017-09-11 09:33

自由時報財經︰統一超商外島鮮食漲1成 金門人嗆抵制

統一超商位於金門、馬祖、綠島、蘭嶼及澎湖七美等外島和離島門市，自八月二十八日起便當、飯糰、涼麵、燴飯等五十多個鮮食品項，商品零售價依原價加價一成，同樣商品比台灣本島硬是貴一成，部份金門人怒嗆「金門人不是潘仔，發動抵制漲價商品」。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰電動汽車 可望免稅到2021年

電動汽機車牌照稅課稅兩樣情，財政部已接獲經濟部說帖，初步同意將電動汽車牌照稅減免期限再延3年，至2021年1月5日前車主都可免繳；但大馬力電動機車因為技術升級，目前課稅評量表已「破表」，不排除研議新的加稅級距，課稅金額恐由目前1620元拉至2000元。

工商時報財經︰i8本周亮相 小心利多出盡

市場引領企盼，蘋果iPhone8台北時間周三凌晨亮相，惟蘋果股價卻在上周五摜破月線，外資法人昨（10）日指出，相關供應鏈恐出現獲利了結壓力，惟考量產品週期可望持續至明年第1季，股價跌幅不會太大，約在2～5％。

經濟日報財經︰迎接超級換機潮 i8供應鏈備貨1億支

蘋果下世代旗艦新機發表倒數計時。據了解，蘋果對於新品相當有信心，樂觀預期i8將是其史上最熱銷手機，為確保備貨與製造順利，已要求i8主要供應商鴻海集團等相關業者，提早備料、儲備人力，以實現在農曆年前達成新機備貨總量逾1億支的目標。

星島日報財經︰傳中證監促港從嚴 供股合股否決率急升

港交所（388）供股合股諮詢未出，已先收緊相關審批，中國農產品交易（149）供股建議日前亦遭港交所否決。有市場消息稱，近期港交所及證監會加強對市場監管，包括否決供股及要求除牌，據悉均是來自中證監的壓力，同時被否決供股集資的建議，亦不只中國農產品一單，只是未有公開披露，令供股集資成功率由90%急跌至50%，無論公司規模大小，只要被視為現金公司，供股被「叮」機會大增。港交所接受本報查詢時表示，爭取在年內就供股合股作諮詢。