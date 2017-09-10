對中強硬的川普前首席策士班農 參與中國國有企業投資論壇

2017-09-10 22:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國營的中信證券旗下香港子公司里昂證券（CLSA），9月12日將舉行投資人論壇，主題為「美國的經濟民族主義、民粹革命和亞洲」，川普的前首席策士班農（Stephen Bannon）將受邀發表演說。由於班農先前在川普政府任職時，力主對中國採取強硬立場，他在論壇中會說什麼，引起外界關注。

班農的一名代表表示，不清楚他是否會收演講費。這是班農離開白宮後，所參與的首場企業贊助的活動。這名代表指出，班農不擔心里昂證券與中國政府的關聯。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目美國時間週日將播出班農的專訪。

班農在離開白宮前曾接受美國進步派媒體《The American Prospect》訪問，當時他聲稱，美國與中國正在打經濟戰。離開白宮後，班農重返他創辦的極右媒體《Breitbart》，並強調將加速向全球宣揚民粹和民族主義訊息。

里昂證券發布聲明指出：「班農目前是個紅人，我們相信我們的客戶對他要說得很感興趣。他是個潮流，他的意見影響市場。」

牛津經濟公司（Oxford Economics）駐香港亞洲經濟部門主管高路易（Louis Kuijs）表示，鑒於班農對中國的立場，他要參與與中國政府有關企業的活動，這實在很諷刺。