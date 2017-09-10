德銀：美元正陷入麻煩 不會很快反彈回升

自美國總統川普今年1月上任以來，美元對一籃子主要貨幣重挫約11%，但德銀策略師薩拉維洛斯（George Saravelos）指出，別以為美元跌那麼多了，很快的就會反彈上升。（彭博）

2017-09-10 16:27

〔編譯盧永山／綜合報導〕自美國總統川普今年1月上任以來，美元對一籃子主要貨幣重挫約11%，但德意志銀行策略師薩拉維洛斯（George Saravelos）指出，別以為美元跌那麼多了，很快的就會反彈上升。

薩拉維洛斯在致客戶的報告中表示：「美元正陷入麻煩，部分是因為發生了一些重要改變，不利美元走勢。」

第一個重要改變是，市場仍未押注聯準會（Fed）年底前會再度升息，薩拉維洛斯稱此現象為美元的「殭屍化」。（zombification）。但他所談的並不是今年升息的可能性，而是Fed未來政策的不確定性，這種情況可能持續下去。

彭博的全球利率機率資料顯示，到2018年9月之前，市場預期Fed只會再升息1次。但聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的大部分委員到2018年時都換成新面孔，因此很難預測這些新面孔會有何種政策方向。

第二個重要改變是，外匯市場的驅動力量正出現根本改變，過去是由貨幣政策預期所驅動，現在似乎由流動性失衡的調整所驅動，而在過去幾年所實施的非傳統貨幣政策下，流動性失衡逐漸累積。

薩拉維洛斯表示，這個失衡之所以出現，是因為歐洲資產一直遭到結搆性減持，而美國投資人在過去數年幾乎清算了所有海外固定資產組合，可能處於重新配置，流回其他地區的過程當中。