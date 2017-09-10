奪英國船舶獎 台船「TS TOKYO」今命名擲瓶

德翔海運新造的1800TEU全貨櫃輪「TS TOKYO」將投入黃金航線。（圖：台船提供）

2017-09-10 14:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕德翔海運新造的1800TEU全貨櫃輪「TS TOKYO」，今天在台灣國際造船公司（簡稱台船）基隆廠交船命名，將投入德翔公司的黃金航線。交船典禮由台船董事長鄭文隆及德翔海運董事長陳德勝共同主持，邀請華南金控董事長吳當傑的夫人王幼蘭為新船命名與擲瓶。

德翔為全球第25大、台灣第4大的貨櫃船公司，儘管海運業正面臨景氣寒冬，有些船東對於新造船隻的態度保守，但德翔看好海運市場正要復甦，委託台船建造「曼谷極限船」型貨櫃輪4艘，第1艘已在今年7月下旬交付，其餘2艘也將在明年第一季以前交船，一起投入日本-台灣-香港-泰國的黃金航線。

「TS TOKYO」系列屬「曼谷極限船」，完全由台船自行研發設計，獲得2014年英國皇家工程師學會的年度船舶獎，以及台灣的造船協會年度船舶獎，採用劍艏特殊節能設計，其能源使用效率較10年前同型船隻更大幅節省25％，是極具國際競爭力的船型。

德翔海運下一個階段將訂造兩艘可裝載1000TEU的小型貨櫃船，以及兩艘可裝載2800TEU的中小型貨櫃船，預計今年底前下單，積極擴建自有船隊並拓展事業版圖。