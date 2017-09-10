蘋果新機＋美國縮表牽動台股後市 法人：留意外資動態

2017-09-10 11:38

〔記者卓怡君／台北報導〕上市櫃指數在上週二創下今年收盤新高之後，因市場居高思危以及國際市場雜音干擾，指數再度震盪，櫃買市場甚至爆出十年以來的大量，投信法人指出，9月國際大事多，包括蘋果12日發表新款iPhone、19-20日美國聯準會將召開利率決策會議、24日德國國會選舉等，將是牽動市場的主要變數，建議投資人密切留意外資動態。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，盤面上包括晶圓代工龍頭、光學鏡頭大廠、蘋果組裝大廠等股價走勢依舊穩健，只是近期市場波動增加，且部份蘋概股有技術面轉弱現象，操作策略不妨汰弱留強。

此外，美國與北韓的地緣政治風險增溫，可能導致投資情緒上的不確定性，另外，聯準會本月是否決定升息與縮表，成為全球關注焦點。從經濟數據來看，本月與11月升息機率不高，反而是美國勞動市場持續強勁，預期聯準會9月將正式宣布啟動縮表，研判不至於造成金融市場太大的衝擊，惟未來當利率持續走升後，是否漸漸影響市場資金與投資氛圍，加上目前台股指數位於相對高水位，投資人可鎖定外資動態作為追蹤指標。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，台股目前大致呈現多方的橫向整理，在月、季均線之上進行籌碼整理，等待iPhone概念後市與美國聯準會縮表規劃進一步明確後，市場有機會再走一波；現階段台股短中長期均線呈現多頭排列，量增價揚的多方格局未見改變；台股在歷經連9個月的上漲之後，短線漲多後的震盪難免，但在60日均線未被有效跌破或是趨勢改變之際，都可正面看待行情發展。

在國際情勢上，廖哲宏表示，隨著時序上步入9月，國際間許多重要大事陸續登場，包括剛登場的歐洲央行利率決策會議、蘋果將於12日發表新款iPhone、19-20日美國聯準會將召開利率決策會議、24日德國國會選舉等事件，料都將是牽動市場的主要變數。

在籌碼面，廖哲宏提醒，自8月14日迄今，大盤上漲3.05%，然而融資增加7.7%，浮額增加對籌碼面的影響，值得留意。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，全球景氣緩步復甦中，電子產品也進入出貨旺季，產業表現可期待，9月國際總體政經事件較多，盤勢仍有機會持續創高，事件對基本面的影響不大，也多在市場預期內，應不需過於擔憂，盤面焦點著重漲價概念股與轉機成長股。