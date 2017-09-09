資金行情持續 投信：明年Q1前台股仍有高點

2017-09-09 14:21

〔記者王孟倫／台北報導〕台股本週五上漲71點，以10609點作收，週線再度收紅；投信業者表示，近日外資在現貨及期貨轉趨積極，資金行情可望再度升溫，估計在明年第一季前，台股仍有高點可期，建議逢低布局獲利成長性佳、具新產品利基題材之績優股。

台新投信表示，資金行情仍是支撐台股後市續攻的重要關鍵，目前有四個跡象，說明台股資金再度轉熱。

首先、今年以來外資買超台股逾2500億元；月線連9紅，雖然七、八月轉為賣超，但外資台指期淨多單回升至5.7萬口；其次、外資持股台股市值比例近42%，再創新高。

第三、資金有再度回流台股ETF的跡象，利推升股市再創新高；第四、全球利率普遍無法明顯拉升，致資金持續湧入股市。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然南北韓地緣政治趨於緊張，但台股抗跌力強勁，維持高檔震盪格局，台股在創下萬點時間最長紀錄後，季線變強力支撐，加上資金行情熱絡，「估計在明年第一季前，台股仍有高點可期」。

沈建宏認為，台股目前的本益比與股價淨值比，僅比歷史平均略高，相較亞洲各國並不貴，配合下半年旺季來臨，未來大盤仍有機會再挑戰高點。

不過，沈建宏也提醒，大盤短線在蘋果新款iPhone8上市前後，台股可能會出現較大修正，但「拉回仍是買點」，建議可布局包括：半導體供應鏈（如材料、IC設計、設備）、2017年Apple iPhone大改款受惠股、具競爭力關鍵零組件企業、汽車電子與電動車供應鏈等。