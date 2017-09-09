林全卸任做這件事 謝金河肯定大讚「聰明」

2017-09-09 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前院長林全昨天卸任，財信傳媒董事長謝金河在臉書肯定林全推出的稅改，並大讚他聰明。

謝金河說，總統蔡英文上台後承諾的租稅改革，歷經1年多，終於由林全端出稅改方案，而林全提出完整稅改方案那刻，同時也請辭獲准，宣布不再擔任政府職務，「他的順利轉身與他的稅改方案，可以用兩個字形容：聰明！」

謝金河指出，這次稅改主要核心是取消兩稅合一，納稅義務人失去抵稅權，政府多進帳532億，另一個是拉高企業稅負，營所稅從原來17％調升至20％，這一調政府又增加654億稅收，剩下的是減項，企業未分配盈餘原來繳10％的稅，減為5％，企業可減328億的稅，然後是個人所得稅從最高45％減為40％，政府少收79億，然後是薪資及身障扣除額拉高，政府少收255億。

謝金河說，加加減減下，政府稅收幾乎沒有減少，但一般人大都感覺良好，這次的稅改，讓企業多繳稅，營所稅從17％拉升到20％，再加未分配盈餘5％，企業稅率到24％，這跟中國25％十分接近，跟全球大約都在30到40％之間，台灣的營所稅仍在相對較低的水平。

謝金河說，把企業多加的稅拿來為薪資所得者減稅，成了這次稅改的亮點。最重要的是調整內外資的稅負差距，他認為，這次的稅改國庫收入沒有減少，但大家都覺得比較合理，這就是稅改的魔術。