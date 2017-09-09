9/9重要財經新聞一覽

2017-09-09 09:24

自由時報財經︰i8拉貨效應 出口艷陽天

蘋果新手機iPhone8等即將上市，在新機拉貨效應帶動下，八月出口值二七七．七億美元，創下三年新高，也是歷年單月第六高；八月出口年增率十二．七％，已連續十一個月正成長，為近六年最長成長期。

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蘋果日報財經︰台幣升3年新高 一度見2字頭

在美國升息預期下降、北韓局勢緊張及經濟展望令人擔憂下，國際美元走弱，影響所及，亞幣彈升、金價走揚，台幣兌美元匯率昨盤中見2字頭，終場以升值5.6分、30.006元作收，創3年新高。人民幣與日圓也升勢猛烈，分別站上21及10個月高點，國際金價亞洲盤則刷新13個月來盤中最高紀錄。

工商時報財經︰14檔8月績優生 買盤挺

資金行情燒滾滾，8月營收亮眼股增添台股多頭柴火，法人指出，股市不僅有內資炒熱人氣，外資正規部隊也湧進業績股，挑選8月營收年增、月增，且成長幅度雙雙優於7月水準，包括中橡、聯強、中美晶、台郡等14檔，獲法人買超力挺。

中國時報財經︰股匯雙漲 上演賴揆慶祝行情

拋開北韓核試爆衝擊，台股昨（8）日股匯雙漲，助攻周線拉出連3紅，上演賴神新官上任慶祝行情。外資不僅現貨終結連4賣，台指期淨多單更大增8千餘口，內資回籠助長人氣，帶動台股逆轉勝，萬點多頭行情持續延燒。

星島日報財經︰地產股發威撐市 恒指收復20天線

港股昨日在本地地產股領漲下向好，恒指重上20天線，最多曾升185點，收市仍升145點。不過，因為有傳新iPhone出現小瑕疵，可能延遲付運，昨日多隻手機股均下跌，其中，丘鈦（1478）急挫近10%。今年來累升近70%的騰訊（700）連續3日遭主席馬化騰減持共200萬股，套現逾6億元，騰訊昨仍升0.37%，收報321.8元。