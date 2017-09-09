台灣美食登陸英國 牛肉麵滿足思鄉味蕾

2017-09-09 00:24

〔中央社〕英倫遊子有口福了，台灣冷凍食品調理業者漢典食品公司與英國合作夥伴台沛（Taipec）在英國推出香腸、牛肉麵、炸醬、肉燥等調理食品，把道地台灣味帶到英國。

漢典進軍英國，成為英國首家食品深加工的台灣廠商，7日舉辦新品發表會，英國對台貿易特使福克納勳爵（The Lord Faulkner of Worcester）、英國國際貿易部貿易投資部長韓斯（Greg Hands），以及中華民國駐英副代表程祥雲特別到場觀禮致詞。

韓斯表示，他是台灣長期友人，第一次到台灣是在1991年、25歲時，台灣是他第一個到訪的亞洲國家。他今天看到在場擺設他熟悉的台灣啤酒，他笑說，當年還有另一項熟悉的是長壽菸。

他表示，英國消費者在食物飲品的花費自2007年以來逐年增加，每人平均每週花費39英鎊（約新台幣1560 元），對外來飲食總是抱持開放心態，因此漢典未來不乏願意嘗試新產品，尤其是好產品的顧客。

韓斯也指出，漢典在英國設點，不只創造100個工作機會，也加入進駐英國的190家台灣公司大家庭。英國在脫歐後希望和全球夥伴建立關係，希望台英不只在貿易，未來也能著眼觀光、安全及學術等方面。

福克納勳爵表示，他訪台時曾到訪漢典在雲林縣的工廠，對於工廠的高生產品質印象深刻，牛肉麵更讓他深感美味，很高興看到參與協助的漢典和台沛順利在倫敦開花結果。

台沛公司總經理賴世寬感謝英國國際貿易部在過程中的全力協助，未來期待以倫敦為起點，進軍全歐洲。