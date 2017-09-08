iPhone8將上市 刷卡分期零利率須留意額外手續費

2017-09-08 21:09

〔記者王孟倫／台北報導〕蘋果新手機iPhone 8預估下週五（9/15）可開放預購，專家提醒，多家信用卡雖然提供分期零利率，降低果粉負擔，不過，有的刷卡分期有手續費支出費用，像是每新增分期消費之手續費、變更分期消費門檻手續費、提前清償違約金等，民眾應多留意比較。

根據財政部今（106）年8月公佈的「財稅大數據探討台灣近年薪資樣貌」研究報告中顯示，104年月薪資所得在4萬以下者合計約占6成。

由於市場傳出，一支iPhone 8（64GB）最便宜要約台幣3萬元（999美金），最貴約3.6萬元（1199美金）；換言之，一支iPhone8手機售價，相當於台灣6成民眾將近一個月的收入所得。

金融比較網Money101台灣總經理周純如表示，消費者購買高單價商品，若以刷卡代替現金支付，除一舉賺到現金（點數）回饋，還能延遲付款。

基於收支考量，使用0利率分期信用卡，減輕付款壓力，Money101表示，挑選分期信用卡，可依據3大原則：第一，可分期的消費門檻越低越好；第二，可分0利率之期數，越有彈性越好；第三，分期之後仍能享有現金或紅利點數回饋越好。

Money101也強調，儘管使用「分期0利率的信用卡」，比起申辦「小額信貸」，或先消費往後每月卡費繳「最低應繳金額」，都能省下不少利息支出；不過，消費者每月信用卡分期帳款，「仍應控制在每月收入10%以內，以免入不敷出而超支！」