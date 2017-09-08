宏達電參展WCIT 2017 發表DeepQ開放人工智慧平台

2017-09-08 17:12

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）HTC健康醫療事業部，將以醫療人工智慧及虛擬實境在醫學應用的成果，參與此次在台灣舉辦的WCIT 2017；現場將展出獲得Qualcomm XPRIZE Tricorder全球亞軍佳績的DeepQ行動健康照護檢測儀、及最新發表的DeepQ Open AI Platform開放人工智慧平台等。

DeepQ行動健康照護檢測儀是一款重量小於5英磅（2.3公斤）的醫療儀器，能夠正確的判別12項疾病和連續監測5項生理訊息。在無醫療人員協助的居家環境中，無醫療知識的用戶也能無礙使用，目的是改善資源匱乏地區的醫療品質。

DeepQ開放人工智慧平台為一雲端管理服務，具高度可存取性與可用性。宏達電指出，此平台能協助建立高成本效益的神經網路模型訓練，增加人工智慧研究效率。

在虛擬實境醫學應用上，可在現場體驗Surgical Theater虛擬實境醫學手術模擬訓練系統、及世界第一套虛擬實境解剖教學應用程式3D Organon虛擬實境解剖教學系統；內建超過4000個擬真的人體結構與器官，並結合虛擬實境立體影像呈現，這套程式是體驗式學習的最佳教學工具。

另外，在擴增實境的進展上，則有融合虛擬實境與擴增實境的VIVEPAPER，提供使用者全新的沉浸式閱讀體驗。