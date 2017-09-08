崇佑-KY8月營收0.81億 月增15.92％

2017-09-08 16:58

〔記者張慧雯／台北報導〕中國最大金屬建材廠崇佑-KY（5543）今日公佈2017年8月合併營收為新台幣0.81億元，較上月增加15.92％。

累計2017年1至8月合併營收達新台幣5.9億元，但受新台幣升值、以及持續調整主力產品比重的影響，較去年同期減少19.85％。

展望2017年第3季，崇佑之前就指出「持保守看法」。一方面崇佑-KY計畫將透過策略合作或轉投資方式，減輕因德國OWA下降吊頂龍骨採購所造成之影響，然主要原材料鋼材持續漲價，下半年營運的隱憂，今年最大挑戰在於守住毛利。