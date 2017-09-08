太平洋SOGO更名 國泰世華銀發聲「聯名卡優惠不縮水」

2017-09-08 15:53

〔記者李靚慧／台北報導〕國泰世華銀行今日指出，「太平洋SOGO聯名卡」已接獲SOGO百貨變更LOGO的通知函，並已進行變更卡面的作業流程，但聯名卡仍將提供持卡人在SOGO百貨內購物「最優」的9折折扣，強調SOGO聯名卡仍是館內優惠最佳的一張卡。

自9月1日起，「太平洋SOGO」正式更名為「遠東SOGO」，遠東銀行更早在一年前就推出「遠東快樂信用卡」，並將其定位為「遠東集團卡」，強調傾集團資源提供各項優惠，遠銀更公開表示，太平洋SOGO更名後，「遠銀卡在遠東SOGO最好用」，讓發行SOGO聯名卡已逾10年的國泰世華銀行，忍不住跳出來回應。

國泰世華銀行下午發布新聞稿指出，國泰世華銀行與SOGO百貨，持續提供SOGO百貨店內最優的9折購物折扣，並依據不同檔期不定期提供卡友各式來店禮及消費刷卡禮，以滿足消費者購物需求，周年慶、化妝品節也推出一波波的刷卡回饋與驚喜小禮，均獲得持卡人肯定。

國泰世華銀行強調，SOGO百貨聯名卡自民國100年雙方協議重新再出發，至今聯名卡卡數由原先的48萬卡，提高至目前的80萬卡，國泰世華銀行持卡人在SOGO百貨店內的消費佔比更高達30%，貢獻幅度卓越更領先同業，是「雙方共同努力經營之成果」。

雖然SOGO百貨對外LOGO已更換，但國泰世華銀強調，並不影響與國泰世華SOGO聯名卡合作關係，國泰世華SOGO聯名卡除獨享店內購物9折外，為回饋消費者長期支持，目前正舉辦店內消費享4%抵用券無上限回饋活動；此外，即將到來的週年慶購物檔期，國泰世華SOGO聯名卡將提供市場最優惠購物滿額回饋及卡友來店禮，未來將持續朝向三贏局面為目標。