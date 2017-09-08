房市盤整 雨遮不登記搶建潮至今未現

2017-09-08 15:00

〔記者徐義平／台北報導〕明年1月1日雨遮不登記不計價政策將正式上路，原本預期今年會出現一波搶建潮，不過，截至今年前7月住宅建照核發戶數為4萬5312戶，略低於去年同期，似乎尚未出現搶建潮的跡象，因此，預期第四季建商可能會加緊腳步，把握最後雨遮可登記的機會趕緊掛照。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因目前房市處於盤整階段，買氣已不如過往熱絡，多數建商保守推案，也不積極買地，甚至以去化餘屋為主，因此，在庫存土地有限的情況下，預期即便搶掛照，也不至於太多，最多是讓持續縮減的住宅建照戶數止跌回穩。

不過，明年1月1日以後取得建照的建案，因無法登記雨遮，對於單價高的區域衝擊最大，因為同樣1坪雨遮，在桃園重劃區頂多2字頭，可是若在北市則要價百萬，對於建商所創造的價值效益落差便相當明顯。

此外，該政策上路後，預期影響較大的族群還包括台北市的都更案，若未整合到一定程度並改在新制前送件取得建照，未來計算開發規模與可分回面積時，可能就無法納入雨遮的登記面積。

今年年底前應會有開發商搶先送件，保有登記雨遮的彈性空間，但送件到核准約略還有兩個月的時間，預估年底到明年的第一季，可觀察建照數量是否有明顯增加。