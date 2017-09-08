北市財政局閒置資產標售 底價最多降12％

2017-09-08 15:16

〔記者徐義平／台北報導〕北市財政局首度委託台灣金服標售6戶閒置資產，僅2戶士林官邸專案住宅維持前次底價外，其餘4戶相較前次標售底價分別調降3.4~12%。房產業者指出，此次標售可選擇性多，非單一社區大量釋出，可降低民眾對於等流標降價的預期，標售結果值得觀察。

根據台灣金服公告的標售資訊，北市財政局委託標售的6戶住宅分別為2戶士林官邸專案住宅2樓之2、3樓之2，底價各約3668萬餘元、3705萬餘元；2戶「德運官鼎」10樓戶別，底價各約5872萬餘元、4427萬餘元；1戶「潤泰萬花園」13樓戶別以及1戶南京東路五段的4樓中古屋，6戶合計標售底價約2.46億元，全案預計10月5日開標。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次資產標售與過往不同的是非單一各社區，反而是多個行政區的資產統一標售，對於民眾來說選項多元，而且相較前次標售，也已有價格調降的幅度，因此，後續標售結果可作為觀察房市買氣的風向球。

總部在士林的寬頻房訊表示，即便2戶士林官邸專案住宅底價相較前次沒有變動，但若對照近幾年內政部實價網揭露資訊，2014年房市熱絡時期，一戶實價將近5千萬元，不過，去年10月，4樓一戶實價3800萬元，顯見隨著房市盤整，價格有出現修正。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，這次的個案沒有豪宅產品，但除了南京東路五段、監理所附近的中古華廈總價在3000萬以下，其餘5件標案都屬3000萬以上，甚至破5000萬的換屋型產品。整體來說，設定的底價與行情相當，降價只是符合市況，投標人要大撿便宜，可能就要失望了。但對買方來說，標售案可連絡帶看，比法拍屋安心，且可降低選屋、議價的時間成本，交易糾紛又不用擔心，更可省仲介服務費，也算是不小的誘因。