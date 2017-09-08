電商拚新南向 「Taiwan Day」大馬登場衝跨境商機

2017-09-08 12:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕新南向政策推出一年多，經濟部商業司趁著馬來西亞舉辦未來商務展之際，也前進馬來西亞舉辦「Taiwan Day」活動，不但讓台馬網路及電商業者可進一步交流合作，也替台灣業者拓展更多跨境商機。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，東協為全球電子商務發展最蓬勃的市場，其中又以馬來西亞最受矚目，馬來西亞2016至2020年年複合成長率達18%，市場規模於2020年上看19.2億美元，此次也帶40家台灣電商來馬來西亞，除了強化馬來西亞民眾對台灣電商認識，也拓展跨境電商的商業機會。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平則說，台灣與馬來西亞向來交流密切，台灣是馬來西亞第四大投資夥伴，投資額超過投資額超過120億元美金，也是馬來西亞第八大貿易夥伴，去年雙邊貿易超過140億元美金，正值台灣推行新南向政策之際，透過經貿合作人才交流，建構台馬新型夥伴關係，為兩國帶來實質助益。

值得注意的是，在今天論壇中，我商業發展研究院也與馬來西亞雪蘭莪資訊科技與電子商務理事會SITEC簽署合作備忘錄，未來將讓台馬電商互動交流更頻繁。同時，多家臺灣電商如優達斯（uitox）、台貿全球（TeBuy Global）及歐漾國際等，也分別與馬來西亞業者簽署新的合作備忘錄，為兩地電商產業注入新的活力。

此次在吉隆坡舉辦的Taiwan Day活動有21家具代表性的台灣電商一同參與，要為台馬兩地的電商業者建立合作橋梁。且此次出訪交流團也至馬來西亞數位經濟機構（Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC）參訪，了解馬來西亞全球首創的「數位自由貿易區」如何運作以及尋求未來跨境合作的機會。