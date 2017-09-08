雲品8月營收1.12億元 年增22％

2017-09-08 10:53

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）8月受惠住房率站上85%，以及頤品大飯店併入新店北新館與桃園民生館之貢獻，單月營收1.12億元，改寫歷年同期新高紀錄，年成長22％，累計2017年1-8月營收達9.76億元，較年成長14％。

雲品表示，不畏第三季適逢傳統民俗月淡季期間，旗下日月潭雲品溫泉酒店受惠優化網路訂房結構策略奏效，帶動8月住房率站上85%高檔水準，整體住房營收更創下歷史同期新高。

雲品進一步表示，受惠頤品大飯店併入新店北新館與桃園民生館之貢獻，以及品花苑在2017雲朗夏季旅展與美食展中銷售表現暢旺，再加上桃園機場捷運開通後，帶動用餐消費人數提升，亦同步增加頤品大飯店宴會接單契機。另外，頤品大飯店獨有的亞洲最大360度 LED環場式屏幕播放，今年台北世界大學運動會感恩餐會特在新莊頤品大飯店舉辦。

展望第三季，雲品維持審慎樂觀看法，除持續強化館外餐飲事業佈局策略，9、10兩天更將在新莊頤品大飯店舉辦史上最大規模「結婚採購節」活動，為新人提供一站購足的客製化婚宴服務。

雲品表示，考量國人在中秋佳節的龐大送禮需求，旗下館外餐飲事業也都能同步預購雲朗集團推出的月餅禮盒等，可望帶動館外餐飲營收比重持續提升。

另一方面，日月潭雲品溫泉酒店的部分，看好下半年公務人員加速消耗國民旅遊卡預算，搭配雲朗觀光國旅卡住宿優惠專案，9月住房率可望續持淡季不淡水準。在餐飲及住房雙箭齊發下，為即將進入的第四季傳統旺季打好基礎，可望貢獻全年度營運繳出高成長成績。