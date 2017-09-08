9/8重要財經新聞一覽

2017-09-08 09:45

自由時報財經︰傳動元件全球缺貨 恐影響iPhone 8交期

工具機傳動元件螺桿及線軌全球大缺貨，因普遍用在iPhone8的鑽孔、磨光等專用加工機上，iPhone加工機供應商日本村田製作所（Murata），拿不到日本3大元件廠THK、 NSK及IKO的線軌，上月底就應交貨的機台至今等無人，即將上市的iPhone8，後續交期可能受到影響。

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蘋果日報財經︰開學季 電腦周邊產品衝高峰

由於電腦周邊廠本季營運受惠於開學季強勁需求的催動，加上電競相關、鍵盤、滑鼠、音效、智慧家庭、雲端、及消費性電子，如無人機、無線網路攝影機等產品成長動能逐步升溫，包括群光（2385）、致伸（4915）、達方（8163）等不僅第3季營運將會有旺季表現，單月營收高峰更有機會延續至10~11月。

工商時報財經︰MLCC大缺貨 今年漲價第三波

MLCC供需缺口擴大，國巨發動今年第3波漲價行動，針對低容、高壓、手機料三大品項，交期從1個月延長至6個月，並鎖定其中約18％的MLCC規格調漲報價15～30％，即日起新訂單適用新價格。法人預期，國巨第4季毛利率上看3字頭，寫下空前新高紀錄。

經濟日報財經︰公股帶頭買 台股量能衝

八大公股行庫連四個交易日天天進場買超台股，連續兩個交易日買進及賣出金額，均超過200億元以上，占台股比重衝至15.7%，因公股帶頭加碼，推升台股上市櫃連續兩個交易日的成交量逾1,800億元。

星島日報財經︰資金續追入避險 人民幣升破6.5關

美匯疲弱，資金繼續追入人民幣避險，刺激人民幣昨日再創16個月新高，兌美元在岸價（CNY）、離岸價（CNH）齊破6.50關口，CNY 最高見6.4880，全日升近400點。而CNH 最高亦見6.4886。港匯昨日亦曾抽升134點子，高見7.811水平，創逾1年最大升幅。