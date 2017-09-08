友達4產品獲2017平面顯示器元件產品技術獎

2017-09-08 09:39

〔記者陳梅英／台北報導〕2017年平面顯示器元件技術獎（Gold Panel Award 2017）出爐，友達今年有4產品獲獎，包括獲得傑出產品獎的「27吋UHD 4K HDR 144Hz 極速刷新率變頻電競面板」與「17.3吋超快反應速度電競筆電面板」，以及獲得卓越技術獎的「7.8吋可折疊式AMOLED觸控顯示技術」與「5吋超廣色域可捲曲AMOLED觸控顯示技術」。

平面顯示器元件技術獎是由經濟部工業局指導，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦，工業局顯示器產業推動辦公室執行；獲獎產品與技術將於9月20日至22日在南港展覽館的「Touch Taiwan 2017智慧顯示與觸控展覽會」中展出。

儘管友達在AMOLED產能上未持續擴充，但在可撓式AMOLED技術持續投入研發，已累積多項製程、材料及面板設計等技術能力，此次獲獎兩項AMOLED技術，也代表友達在AMOLED技術上的領先。

其中，7.8吋可折疊式AMOLED觸控顯示技術，搭載1920x1440高解析度，採用塑膠基板製程，並整合友達獨家設計的可撓式觸控感應器，為行動裝置型態開創更多的可能性。

5吋超廣色域可捲曲AMOLED觸控顯示技術，透過特殊的面板疊構設計，實現面板可捲曲的創新顯示型態。觸控感應器和表面保護膜的整合，使面板薄度僅0.1毫米，且面板畫素密度達295ppi，同時具備高達95％BT.2020超廣色域的優異色彩表現。