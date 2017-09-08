歐洲央行維持刺激經濟措施 股市走高

〔中央社〕歐洲主要股市今天同步收高，歐元兌美元價位也勁揚，主因歐洲中央銀行（ECB）表明，將維持龐大的刺激經濟措施，待10月再作檢討。
歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）對歐元走勢表示憂慮後，歐元勁揚超過1.20美元。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.6%，收在7396.98點。
法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.7%，收在12296.63 點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.3%，收在5114.62點。
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〔中央社〕歐洲主要股市今天同步收高，歐元兌美元價位也勁揚，主因歐洲中央銀行（ECB）表明，將維持龐大的刺激經濟措施，待10月再作檢討。
歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）對歐元走勢表示憂慮後，歐元勁揚超過1.20美元。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.6%，收在7396.98點。
法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.7%，收在12296.63 點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.3%，收在5114.62點。