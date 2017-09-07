金管會劃紅線！銀行若外洩「金檢報告」 違者吃官司

2017-09-07 22:11

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會對「金檢報告」劃出紅線！金管會今天發函指出，金融機構若調閱「金檢報告」，相關金融人員不得以任何形式洩漏、交付或公開金融檢查報告內容，否則，依刑法規定，最高可處1年以下有期徒刑。

金管會今天發布「金融機構得提供本會金融檢查報告內容之原則及應辦理措施」函釋。

該函文指出，金融檢查報告是檢查人員基於金融監理目的撰寫之「密件公文書」，未經金管會同意者不得閱覽；對金管會出具之金融檢查報告內容，受檢機構得提供參閱之對象、範圍與方式及其管理措施，應依規定辦理。

金管會指出，金融機構對於向金管會調閱的金檢報告，有保存、保密責任，不得閱覽或以任何形式洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或部分內容，違者將觸犯刑法第132條及其他相關法令。

日前，在永豐案追查過程中，有立委公布當年金檢結果，質疑金管會已查到三寶J&R公司問題，卻沒有開罰、顯然未能落實把關；此是否有永豐金相關人員，涉及外洩金檢報告？

對此，金管會說明，當時公開內容僅是函令，並非金檢報告，同時也做了「去識別化」、將重要內容去白遮住，換言之，上述情況尚不屬於洩漏金檢報告問題，外界無需過多揣測。

根據刑法第132條規定，「非公務員」因職務或業務知悉或持有應秘密之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。