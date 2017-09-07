新學期學保500元自負額、既往症規定 家長須注意

2017-09-07 21:45

〔記者李靚慧／台北報導〕106學年度新學期已開始，今年的學保由國泰人壽全面接手，提供全台灣近320萬名高中職以下學生106學年度團體保險保障，不過，根據新保單條款約定，今年新增自負額500元的規定及既往症限制，家長需多加了解。

國泰人壽指出，依照今年度「學生團體保險」保單條款約定，「住院醫療保險金」及「傷害門診保險金」設有自負額500元的規定，給付方式是依實繳醫療費用，扣除除外責任事項後，若超出自負額500元，針對超出的部分，在投保限額內給付保險金。

此外，關於106年幼兒園依法入園的幼兒（不含105年前已入園者），就其於加保生效日前的疾病（俗稱既往症）所致身故、殘廢或需要住院治療，將被排除於學保保障範圍外。

不過，教育部考量上述經濟弱勢學生及重症學童的權益，另訂定補助專案計畫。國壽強調，該計畫雖非學保條款約定的承保範圍，但仍將全力配合與協助相關行政作業。

國泰人壽總經理劉上旗指出，為提供近320萬名高中職以下學生專業服務，國壽已建置e化服務平台，首創「線上學籍認證」作業，讓校園承辦人可便捷的處理保費、保全與理賠等相關作業。若學生本身也是國泰人壽保戶，也可透過全台2.5萬名、配有行動裝置的國壽業務員，一併申請個人保險與學保理賠。