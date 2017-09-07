新日光8月營收7.49億元 月增率11.82％

2017-09-07 17:27

〔記者張慧雯／台北報導〕新日光（3576）今（7）日公告8月營收為7.49億元，較上月成長11.82%。

新日光表示，本月營收增加，主要因為出貨量增加，及上個月受颱風影響部分出貨遞延至本月所致，合計新日光今年前8月累計營收為58億元，較去年同期123.50億元減少53.04%。

不過，新日光也說，目前整體太陽能市場需求穩定，同時，台灣太陽能市場也因政府積極推動，未來國內太陽光電系統安裝量可望逐步成長；新日光將持續積極耕耘下游電廠業務，以期能加速轉型效益之顯現、並進一步增進公司營運表現。