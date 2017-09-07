2017-09-07 14:47
電視面板出貨旺！友達8月營收月增幅7%。（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕因應年底銷售旺季，下游品牌廠積極備貨，友達（2409）8月大尺寸面板出貨出現雙位數成長，帶動8月營收重返300億元以上，達301.4億元，月增7.0%，與去年同期相比成長4.1%。
友達指出，8月整體大尺寸面板出貨包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1003萬片，較7月份成長13.5%。中小尺寸面板出貨量約1518萬片，較7月份略減0.7%。
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電視面板出貨旺！友達8月營收月增幅7%。（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕因應年底銷售旺季，下游品牌廠積極備貨，友達（2409）8月大尺寸面板出貨出現雙位數成長，帶動8月營收重返300億元以上，達301.4億元，月增7.0%，與去年同期相比成長4.1%。
友達指出，8月整體大尺寸面板出貨包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1003萬片，較7月份成長13.5%。中小尺寸面板出貨量約1518萬片，較7月份略減0.7%。