群聯8月營收意外年減18.8％ 股價重挫逾6％

2017-09-07 13:16

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計群聯（8299）8月合併營收年減18.8%，表現不如預期，盤中股價重挫逾6%，對此，群聯說明，因多樣電子零組件缺貨嚴重，使客戶放慢旺季備貨動作，需求減少，群聯為避免賤售而採取不積極出貨策略，但有信心在9月需求回溫後，滿足客戶旺季遞延需求。

群聯8月合併營收意外出現月減0.5%，年減18.8%，引發市場旺季不旺疑慮，針對8月表現，群聯表示，今年7、8月份多樣電子零組件缺貨嚴重致使電子終端系統客戶，包括筆電、手機、桌機等業者放慢旺季備貨動作，群聯的客戶亦受此影響，需求減少，在此同時，全球國際NAND Flash原廠供應嚴重短缺現象持續，已接獲多家供應商的警訊，供給將大幅減少，且缺貨將會延續到今年12月。

群聯強調，目前已備好原廠NAND Flash，必須要保證既有客戶在旺季到來時不致於斷貨，不該為追求短期營收而賤售。因此，在此兩難之時，為顧及長期客戶不斷貨及永續競爭力，在此期間採取不積極出貨策略，因此對第3季的單月營收造成旺季不旺，然而，依群聯長年對產業的觀察與敏銳度，有絕對的信心在9月之後需求回溫之時，即使NAND Flash原廠供應仍吃緊，公司將備好優質、有競爭力的Flash產品滿足客戶旺季遞延需求。