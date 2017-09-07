再向30元大關靠攏 新台幣中午暫收30.037元

2017-09-07 12:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤跟隨主要亞洲貨幣走揚，並再度朝向30元整數大關靠攏，盤中最高一度升值8.8分至30.017元價位，不排除下午有機會重現「2」字頭。

新台幣中午暫以30.037元兌1美元作收，升值6.8分，台北外匯經紀公司成交量為4.49億美元。

外匯交易員表示，由於東北亞地緣政治風險尚無進一步發展，帶動投資人提高對風險性資產的需求，新台幣也隨主要亞幣彈升，然而，市場仍關注傍晚歐洲央行（ECB）的利率決策會議，使得銀行間交投較為保守。