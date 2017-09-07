美擬鬆綁FDA監督 投顧：看好創新型生技醫療類股

2017-09-07 12:16

〔記者張慧雯／台北報導〕由於美國新任食品藥物管理局（FDA）局長Scott Gottlieb有意鬆綁監管、加速新藥審批，康和投顧特別請GAM醫療創新基金經理人Christophe Eggmann來台，他表示，環境改善、創新型的生技醫療公司值得投資。

Christophe Eggmann指出，新藥研發有其風險，因此，GAM醫療創新基金在建立投資組合時，僅投資「具有明確人體實驗成果的新藥研發商」，且會避免產品組合過於薄弱或技術成熟度偏低的公司，且會分散在生技、製藥、醫療設備及器材、醫療保健服務、生命科學工具等次領域進行靈活分配。

就醫療保健類股投資展望而言，Christophe Eggmann認為，在熟齡化時代來臨、帶動醫療需求成長之際，美國FDA監管鬆綁，且加速新藥審批、上市，個人化醫療日趨成熟，及醫療類股處於相對低檔之際，醫療類股具有中長期投資價值，尤其看好具備提供創新型藥品、設備及服務的生技醫療公司。

康和投顧董事長黎奕彬也認為，過去數十年的生技醫療相關研究已趨成熟，造就醫療產業出現跨時代的轉變，推陳出新的藥品、療法、手術與檢測設備等，都帶來更好的醫療品質，而GAM醫療創新基金專注於發掘生技醫療領域創新產品，因此康和投顧於6月底就將此基金在台申請核備，為投資人提供醫療基金的新選擇。

GAM亞洲區負責人Rossen Djounov則指出，相較於全球股市大盤在過去兩年一路創新高，但生技醫療類股卻在2015年與2016年受到美國總統候選人希拉蕊的攻擊，使得生技醫療類股下滑，因此目前價格仍處於低檔，值得投資人佈局。