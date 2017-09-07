用世大運神比喻... 翟本喬：台灣軟體界已出現曙光

翟本喬用體育選手處境來比喻台灣軟體界，他認為台灣選手世大運有好表現，軟體界也開始出現曙光。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-09-07 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕世大運台灣選手表現出色，很多人驚訝台灣選手比預期更強，和沛科技執行長翟本喬表示，現在大家都知道台灣有很好的體育人才，開始對自己有信心，並以體育選手表現做比喻，強調台灣軟體界的世大運正在成形，也許還沒有到奧運等級，但曙光已在眼前。

被網友稱為「翟神」的翟本喬今天在臉書發文，他稱讚台灣選手在世大運為大家留下深刻印象，「原來臺灣體育選手可以這麼強」，許多人知道台灣有人才，但常因為各種環境因素而無法發揮，反而是到了國外之後可以發光發熱，現在大家開始對自己比較有信心了。他以體育界狀況形容台灣軟體界現況，台灣雲端運算創業起起伏伏，但其實「臺灣的軟體其實可以很強」，就像體育一樣，很多環境的因素讓人才無法發揮。

翟本喬點出環境因素的影響，最近人工智慧領域開始被炒熱，技術方面固然有不少議題，但要讓好的技術發光發熱（賺錢），商業模式和商業環境建置是更重要的面向。他強調，雖然他並非人工智慧的專家，但他除了能提供雲端平台方面的規劃，最重要的是提供關於環境因素的資訊和導航，讓新的團隊可以找到順風、避開暗礁。

他強調，「台灣軟體界的世大運正在成型。也許還沒有到奧運等級，但曙光已在眼前。大家一起努力，共襄盛舉。我只是來打雜的。」