仲琦8月營收創年度新高 歷史次高

2017-09-07 10:01

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦（2419）8月營收9.4億元，年成長14.9%，月成長43.9%，創年度新高，歷年次高。

仲琦指出，8月營收創歷史次高，主要成長來自北美客戶因先進業者推出以DOCSIS3.1產品的服務在市場上日趨穩定，其他同業原本觀望的態度也轉為積極，加速推進設備升級到DOCSIS3.1，預計全球其他區域也會倣效起漣漪效應。

仲琦表示，新的DOCSIS3.1標案陸續開出，預期DOCSIS3.1產品會在2018年成為北美與歐洲市場的主流。