國際大廠新思科技看好台灣AI發展前景

新思科技設計事業群共同總經理 Deirdre Hanford認為，人工智慧快速發展將帶動IC設計產業新商機。（記者洪友芳攝）

2017-09-07 08:54

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國市場雖大，半導體業來自政府補助經費也多，但半導體矽智財（IP）與電子設計自動化（EDA）新思科技（Synopsys）指出，台灣在發展人工智慧（AI）已擁有政策驅動力，也有長期累積的技術與人才，非常看好台灣在AI的發展前景。

科技部積極推動人工智慧（AI），將今年訂為「台灣AI元年」，並已爭取將發展AI納入前瞻建設中，計畫未來五年內投入總計新台幣160億元經費，從硬體、關鍵技術及軟體到應用，將逐步打造台灣AI全新創新生態環境。

台灣新思科技總經理李明哲指出，台灣很多家微控制器（MCU）公司其實早已出貨相關產品，可應用在AI，他估計至少15家以上，技術與人才累積的經驗很具競爭優勢。

李明哲指出，AI發展若以三層面來看，台灣在大量資料較不足，但已具備政策驅動發展的支持力量，加上產業已擁有少量多樣的技術實力的兩層面條件，他很看好台灣在在AI的發展前景，他並建議政府應該思考與中國如何競合。

李明哲舉例，微軟人工智慧「微軟小冰」，他只要上傳照片或幾個字就能很快作出跟情境相關詩詞，「微軟小冰」的相關軟體其實也是六個來自台灣的員工開發出來，顯見台灣人才其實是很優秀的，政府需要想辦法營造出舞台讓人才有發揮空間。

新思科技設計事業群共同總經理Deirdre Hanford認為，IC設計產業的兩大驅動力將來自人工智慧（AI）與車用電子（AE），研究機構預測到2025年，AI 的產值將達386億美元，車用電子的產業則會達到584億美元，這已帶動全球各科技大廠紛投入研發，人工智慧發展與應用所帶來的影響，也將改變市場現有的格局，更將翻轉我們目前所認知的生活方式。