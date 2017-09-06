開發金完成中壽股權收購 正式進入「四引擎時代」

2017-09-06 21:16

〔記者李靚慧／台北報導〕開發金控（2883）公開收購中壽（2823）今日結束，開發金控順利收購中國人壽25.33%股權，除了將成為中國人壽最大股東，也宣告正式跨入創投私募股權、證券、商銀及壽險的「四引擎時代」。

開發金以公開收購方式轉投資中國人壽25.33%已發行股份，並於8月15日至9月6日進行收購。開發金發言人張立人表示，至今日（6日）收購期間屆滿，參與應賣比例為45.37%，開發金控順利完成收購中國人壽25.33%股權，將成為中國人壽最大股東。

開發金控表示，因本次非全數收購，參與應賣比例45.37%超過預定收購比例（25.33%），將依已訂定的計算方式，向所有應賣人購買。

計算方式為應賣股數壹仟股（含）以下全數購買；應賣股數若超過壹仟股，以壹仟股為優先收購數量，其後按各應賣人委託申報數量扣除前述優先收購數量後的股數，依比

例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘額，將按隨機排列方式依次購買。

開發金控表示，參與本次收購中國人壽股東的應賣款項，將於公開收購期間屆滿日 （ 9月6日）後第5個營業日（9月13日），以匯款或支票支付。超過預定收購數量部份，由統一綜合證券的「統一綜合證券股份有限公司公開收購專戶」，於收購期間屆滿日後次一營業日（9月7日），轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

張立人指出，完成本次中國人壽股權收購，開發金控將跨入創投/私募股權、證券、商銀及壽險四引擎時代，未來將透過證券、商銀、創投/私募股權與中國人壽進行全方位合作，提升中國人壽整體投資報酬率、提高開發金控每股盈餘及股東權益報酬率。