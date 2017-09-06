導台達電入智慧製造 2年省6成人力

2017-09-06 18:58

〔記者羅倩宜／台北報導〕智慧製造是趨勢也是商機，工業集團台達電（2308）在自家工廠導入智慧製造，包括網通、電源、被動元件等多條生產線，直接人力大減25%-90%。台達執行長鄭平表示，「直接人力是指線上作業員，在如今嚴重缺工的年代，將可解決企業找不到人的問題」。對於擔心智慧製造成本太高的廠家而言，台達強調，導入成本不高，均已有現成解決方案。

「2017台北國際自動化工業展」今（6日）在南港展覽館揭幕，主題鎖定工業4.0，機器人及智慧自動化，台達電也在現場展示「彈性多工智慧產線」，串聯三組機器人工作站、MES製造執行系統、DIAMMP生產設備管理平台等100%自家開發的軟硬體，現場進行雷射雕刻，並示範機器手臂自動抓料、加工、包裝的完整流程。該系統可快速變換生產品項，適合新世代製造業少量多樣，混線生產的商業模式。

鄭平指出，手機、電源、路由器等電子業，過去因生命周期短，若建置自動化產線，隔年立刻要改版，不敷成本，因此自動化程度低，大多仰賴人工。但隨著全球缺工嚴重，人力成本已高於自動化成本，因此台達開發出機器手臂搭配MES製造管理軟體等的全套方案，可取代傳統由人工來換線換料的作法。

台達機電事業群總經理劉佳容舉例，以台達自家生產PLC控制器的產線為例，2015年該條產線須要 42名作業員，導入智慧製造後，兩年後的今天，產線僅須18名作業員，人力大減 57%。另外，網通產線導入智慧物流系統，人力需求減少25%；電源供應器產線則串聯30台SCARA機器人組成六個工作站，作業員減少六成；被動元件產線由SCARA機器人協同作業，達到幾乎無人化的生產，日產能可達2.4萬件，人力減少九成。

台達強調，自動化時代來臨，並沒有機器取代人力的問題，反而是因缺工，迫使製造業必須開發出低度勞力密集的生產方式。尤其是智慧手機、電子裝置等產線，過去因為生命周期短，自動化成本太高，只能高度仰賴人工，進行組裝作業。但如今隨著控制器等關鍵元件的成本降低，廠商導入智慧製造，並不會花更多成本，不必擔心初期建置費用過高。

除了彈性多工智慧產線，台達今也推出自行研發的「智慧品質診斷方案」，運用大數據分析、機器學習等技術，提高良率及設備效率；例如使用智慧數據及智慧AOI （自動光學檢測）兩大系統，導入台達生產線，節省近9成的人工時間，品質及客戶滿意度也提高。