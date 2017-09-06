導台達電入智慧製造 2年省6成人力

2017-09-06 18:58

〔記者羅倩宜／台北報導〕智慧製造是趨勢也是商機，工業集團台達電（2308）在自家工廠導入智慧製造，包括網通、電源、被動元件等多條生產線，直接人力大減25%-90%。台達執行長鄭平表示，「直接人力是指線上作業員，在如今嚴重缺工的年代，將可解決企業找不到人的問題」。對於擔心智慧製造成本太高的廠家而言，台達強調，導入成本不高，均已有現成解決方案。

「2017台北國際自動化工業展」今（6日）在南港展覽館揭幕，主題鎖定工業4.0，機器人及智慧自動化，台達電也在現場展示「彈性多工智慧產線」，串聯三組機器人工作站、MES製造執行系統、DIAMMP生產設備管理平台等100%自家開發的軟硬體，現場進行雷射雕刻，並示範機器手臂自動抓料、加工、包裝的完整流程。該系統可快速變換生產品項，適合新世代製造業少量多樣，混線生產的商業模式。

鄭平指出，手機、電源、路由器等電子業，過去因生命周期短，若建置自動化產線，隔年立刻要改版，不敷成本，因此自動化程度低，大多仰賴人工。但隨著全球缺工嚴重，人力成本已高於自動化成本，因此台達開發出機器手臂搭配MES製造管理軟體等的全套方案，可取代傳統由人工來換線換料的作法。

台達機電事業群總經理劉佳容舉例，以台達自家生產PLC控制器的產線為例，2015年該條產線須要 42名作業員，導入智慧製造後，兩年後的今天，產線僅須18名作業員，人力大減 57%。另外，網通產線導入智慧物流系統，人力需求減少25%；電源供應器產線則串聯30台SCARA機器人組成六個工作站，作業員減少六成；被動元件產線由SCARA機器人協同作業，達到幾乎無人化的生產，日產能可達2.4萬件，人力減少九成。

台達強調，自動化時代來臨，並沒有機器取代人力的問題，反而是因缺工，迫使製造業必須開發出低度勞力密集的生產方式。尤其是智慧手機、電子裝置等產線，過去因為生命周期短，自動化成本太高，只能高度仰賴人工，進行組裝作業。但如今隨著控制器等關鍵元件的成本降低，廠商導入智慧製造，並不會花更多成本，不必擔心初期建置費用過高。

除了彈性多工智慧產線，台達今也推出自行研發的「智慧品質診斷方案」，運用大數據分析、機器學習等技術，提高良率及設備效率；例如使用智慧數據及智慧AOI （自動光學檢測）兩大系統，導入台達生產線，節省近9成的人工時間，品質及客戶滿意度也提高。

  • 台達機電事業群總經理劉佳容在台北國際自動化工業大展的自家攤位, 示範彈性多工智慧產線。（記者羅倩宜攝）

    台達機電事業群總經理劉佳容在台北國際自動化工業大展的自家攤位, 示範彈性多工智慧產線。（記者羅倩宜攝）

  • 工業集團台達電今（6日）在自動化工業展以

    工業集團台達電今（6日）在自動化工業展以"它的聰明 源自你的智慧"為題, 發表智慧製造解決方案. 圖為執行長鄭平（右二）, 品牌長郭珊珊（左二）, 發言人周志宏（左一）, 機電事業群總經理劉佳容。 （記者羅倩宜攝）

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