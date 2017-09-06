本週股市行情》蘋果出新機 會出現季節性賣壓

2017-09-06 18:15

〔記者陳紜甄／台北報導〕蘋果將在9月12日發表iPhone8，市場普遍樂觀預期。分析目前台股行情，第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，台股量價合理，且收盤又創新高，拉回力道不強，但反彈力道強，多頭結構仍會持續。此外，蘋果9月12日發表新機，台股蘋果供應鏈仍有一波的上漲機會，對台股走勢相當樂觀。華南永昌投信投資長王建民指出，今年蘋果概念股的續航力，會比過去兩年好，但從短線操作而言，投資法人仍會季節性操作，因此難免出現季節性賣壓。

保德信高成長基金經理人葉獻文也指出，除了發表iPhone6的當年，一般而言， 蘋果要出新機時，都會有獲利了結的賣壓，但由於市場對於2018年，預期將出現大換機潮，因此整體來看，仍偏向樂觀。

從全球整體經濟形勢來看，王建民指出，中國、日本與歐洲2017年的GDP皆有上調，顯現全球經濟持續成長， 2018年若無大幅度的變動，可預期經濟仍會成長。

至於貨幣政策的問題，他說，歐洲央行（ECB）將縮減量化寬鬆的規模，造成歐元走強。但如果歐元過強，對歐洲的經濟復甦，形成壓力，因此歐洲央行基本上會以和緩的方式執行政策。另外，美國經濟的部分，王建民表示，市場主要關注縮減資產負債表與升息兩大議題，但美國通膨率不盡理想，年底升息的機率不到40%，這也是美元指數近期弱勢的原因。不過，陳思銘指出，美國縮表就是資金收回，美國十年期公債殖利率可能會受到影響，但對與股市的影響，不會如外界想像的高，因此仍樂觀看待美國縮表。

若是從產業面分析，由於市場對蘋概股的期待，加上AMD與英特爾陸續推出伺服器平台，造成這波的科技股強勢。另外，科技股今年也出現短缺情況，像是被動元件積層陶瓷電容（MLCC），記憶體報價上揚，缺貨題材不斷。王建民指出，缺貨的狀況進入第四季旺季，可能出現惡化，並延續到明年第一季，放量的時間點可能落在明年第一季以後，甚至第二季。

王建民表示，觀察傳產的消費類型，目前品牌廠屬景氣增溫的狀態，品牌廠經過兩到三季的庫存調整，現已回到合理水位，此外未來將舉辦運動賽事與新產品發表，加上下半年假期密集，有強勁的消費力道支撐，因此消費類股仍有行情可為。保德信高成長基金經理人葉獻文則認為，消費類股正面臨電商取代傳統零售商的問題，因此存貨調整會變得複雜。

至於航運類股的狀況，葉獻文表示，航運類股過去以來供過於求，加上造船時間拉得較長，造成廠商面臨虧損、減產，造成航運這三、四年以來，營運不佳。但今明兩年，國外GDP成長與需求面呈現正相關，且供給面減少，造成報價上漲，因此航運出現好轉的現象。另外，蘋果發表新機也帶動貨運需求，目前雖略為供過於求，但整體獲利已逐漸好轉。